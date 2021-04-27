Локдаун у Туреччині викликав паніку у туристів: українцям пояснили, чи варто переживати

У Туреччині вводять локдаун і комендантську годину, і нові обмеження діятимуть з 29 квітня по 17 Травня, що всерйоз стурбувало туристів. Посол України Андрій Сибіха пояснив, як ситуація позначитися на відпочиваючих, і що зміниться.

Про це 27 квітня він написав у своєму Facebook .

За словами посла, жорсткий карантин в Туреччині не торкнеться українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об'єкти країни.

"Хороші новини для українського туриста - нічого скасовувати з відпочинком у зв’язку із запровадженням в Туреччині карантину з 29 квітня не потрібно", - написав він.

Сибіха уточнив, що в Туреччині введена сертифікація безпечного туризму, яка перевіряється низкою установ Міністерства внутрішніх справ і Міністерства культури і туризму цієї держави.

"Міністр (культури та туризму М.Н. Ерсой) також зазначив, що найближчим часом планується завершення вакцинації персоналу туристичної сфери, що зробить безпечний відпочинок більш контрольованим", - додав посол.

Також він пообіцяв проінформувати про деталі та встановлені обмеження пізніше після отримання письмових роз'яснень.

Локдаун в Туреччині триватиме з 19:00 29 квітня по 05:00 17 травня.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні і зазначило, що іноземні туристи не підпадають під його дію.

При цьому наголошується, що для інших іноземців, які мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом Міжнародного захисту, які не перебувають в країні з туристичними цілями - дотримання заборони на вихід на вулицю обов'язково.

Тим часом новина про локдаун в Туреччині викликала справжню паніку серед бажаючих відправитися на травневі свята в цю країну на відпочинок - деякі туристи вже поспішають скасувати путівки та здати квитки.

Туроператори заспокоюють громадян і запевняють, що для іноземних туристів нічого не зміниться, і пропонують скористатися "гарантованими турами" на період на початку травня.

Фото: скрін поста facebook.com/groups/adriatictravel.com.ua

Фото: скрін поста facebook.com/groups / CHEMODAN тур-агенство