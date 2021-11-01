Локдаун в Киеве: сколько продлятся карантинные ограничения

По словам Олега Рубана, "красная зона" карантина в Киеве будет действовать минимум три недели – до стабилизации ситуации с коронавирусом. Он отметил, что столица вошла в пик заболеваемости.

"Как показывает практика, только трехнедельное мероприятие ограничительное приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы в скором времени увидим стабилизацию ситуации", - пояснил Рубан.

Это коснется и школ в Киеве, которые с 1 ноября полностью перешли на дистанционное обучение. Дети смогут вернуться к очному обучению только после того, как показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве начнут стабилизироваться и снижаться.

"С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% - более 900 тысяч человек (учащиеся и педагоги) - позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", - сказал глава Госпродпотребслужбы столицы.