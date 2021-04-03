Локдаун в Киеве: появилось уточнение по работе транспорта

Во время локдауна в Киев будет ходить пригородный транспорт из области, хотя количество мест будет ограничено. Комментируя карантинные ограничения, Володин отметил, что маршрутки не отменили только при условии, что наполненность салона составит не более 50% сидячих мест.

"Мы не закрывали полностью транспорт, потому что у нас очень большие расстояния по территории области. Мы оставили 50% сидячих мест, и это требование у нас соблюдается, но обязали транспорт курсировать только в часы пик", - рассказывает председатель.

При этом, чтобы добраться в столицу спецпропуск по его словам не потребуется.

"Первое: действительно, у нас будет транспорт в Киев ходить. Вопрос получения спецпропусков для Киева - это уже регулируется Киевом. И эти спецпропуска предприятия получали. Но надо не забывать, что у нас есть курсирование между городами внутри области", - добавляет Володин.

По его словам, если пассажиры, прибывающие из области, не имеют спецпропуска на предприятие в столице, "это уже регуляция Киева, а не области".