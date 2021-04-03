Локдаун у Києві: з'явилося уточнення по роботі транспорту

Під час локдауну в Києв буде ходити приміський транспорт з області, хоча кількість місць буде обмежена. Коментуючи карантинні обмеження, Володін зазначив, що маршрутки не скасували тільки за умови, що наповнюваність салону становитиме не більше 50% сидячих місць.

"Ми не закривали повністю транспорт, тому що у нас дуже великі відстані по території області. Ми залишили 50% сидячих місць, і ця вимога у нас дотримується, але зобов'язали транспорт курсувати тільки в години пік", - розповідає голова.

При цьому, щоб дістатися до столиці спецпропуск по його словам не буде потрібний.

"Перше: дійсно, у нас буде транспорт в Київ ходити. Питання отримання спецперепусток для Києва - це вже регулюється Києвом. І ці спецперепустки підприємства отримували. Але треба не забувати, що у нас є курсування між містами всередині області", - додає Володін.

За його словами, якщо пасажири, що прибувають з області, не мають спецперепустки на підприємство в столиці, "це вже регулювання Києва, а не області".