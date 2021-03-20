Локдаун в Киеве показали на фото: как на самом деле соблюдают ограничения

В Киеве ужесточили карантин с сегодняшнего дня и на три недели. В столице теперь действуют более строгие ограничения, предполагающие запрет на проведение всех массовых мероприятий, работу ТРЦ, заведений культуры, кафе и ресторанов кроме как на вынос.
Как на практике соблюдают карантинные правила в первый день локдауна в Киеве, читайте в нашем материале и смотрите на фото.
В центре столицы можно увидеть, что владельцы ресторанов придерживаются ограничений - заведения либо закрыты, либо работают на вынос.
Локдаун в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
На улицах можно встретить полицейских, которые это контролируют.
Фотокорреспондент РБК-Украина заметил, что правоохранители не проходят мимо открытых заведений, и наведываются туда для проверки.
Полиция проверяет соблюдение жесткого карантина на улицах Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
В центре также закрыты магазины. Торговые точки сети электроники и аксессуаров "Цитрус" занимаются только заказами, при этом посетителей в помещение не пускают.
Как соблюдают жесткий карантин в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
В гипермаркете строительных товаров "Эпицентр" почти пусто. Между рядами закрепили ограничительную ленту, посетителей внутри - буквально единицы, но покупать они могут все товары, оформляя заказ онлайн.
Как работает "Эпицентр" во время локдауна в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
А вот в ТЦ "Ашан" продается весь ассортимент, в том числе и непродовольственные товары. Но посетителей - довольно мало.
Локдаун в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
В ТРЦ "Проспект" работают только "разрешенные" магазины. А в супермаркете электробытовой техники "Фокстрот" осуществляется только выдача онлайн заказов.
Локдаун в Киеве 20 марта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Хотя по правилам жесткого карантина запрещается деятельность спортклубов и бассейнов, сегодня сеть фитнес-клубов Sport Life продолжает работать в обычном режиме, и в клубе ограничили лишь работу бассейнов, групповые занятия продолжают принимать посетителей. Свое решение администрация объяснила "РБК-Украина" тем, что "залы для групповых занятий сети позволяют размещать клиентов с учетом - не более 1 человека на 10 кв.м".
Данная норма действительно вводилась для фитнес-клубов, однако во время адаптивного карантина в феврале 2021 года.
В нынешних условиях жесткого локдауна в Киеве эти ограничения допустимы только для проведения богослужений и прочих религиозных мероприятий.
Ранее мы писали о том, что в одесском клубе с размахом "отметили" переход в жесткий карантин, и в сети появилось красноречивое видео.