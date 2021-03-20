Локдаун в Києві показали на фото: як насправді дотримуються обмежень

У центрі столиці можна побачити, що власники ресторанів дотримуються обмежень - заклади або закриті, або працюють на винос.

Локдаун в Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На вулицях можна зустріти поліцейських, які це контролюють.

Фотокореспондент РБК-Україна зауважив, що правоохоронці не проходять повз відкритих закладів, і навідуються туди для перевірки.

Поліція перевіряє дотримання жорсткого карантину на вулицях Києва (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У центрі також закриті магазини. Торгівельні точки мережі електроніки та аксесуарів "Цитрус" займаються тільки замовленнями, при цьому відвідувачів у приміщення не пускають.

Як дотримуються жорсткого карантину у Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В гіпермаркеті будівельних товарів "Епіцентр" майже порожньо. Між рядами закріпили обмежувальну стрічку, відвідувачів всередині - буквально одиниці, але вони можуть купувати всі товари, оформляючи замовлення онлайн.

Як працює "Епіцентр" під час локдауну в Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

А ось в ТЦ "Ашан" продається весь асортимент, в тому числі й непродовольчі товари. Але відвідувачів - досить мало.

Локдаун в Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В ТРЦ "Проспект" працюють тільки "дозволені" магазини. А в супермаркеті електропобутової техніки "Фокстрот" здійснюється лише видача онлайн замовлень.

Локдаун в Києві 20 березня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Хоча за правилами жорсткого карантину забороняється діяльність спортклубів і басейнів, сьогодні мережа фітнес-клубів Sport Life продовжує працювати у звичайному режимі, і в клубі обмежили лише роботу басейнів, групові заняття продовжують приймати відвідувачів. Своє рішення адміністрація пояснила "РБК-Україна" тим, що "зали для групових занять мережі дозволяють розміщувати клієнтів з урахуванням - не більше ніж 1 людина на 10 кв. м".

Дана норма дійсно вводилася для фітнес-клубів, однак під час адаптивного карантину в лютому 2021 року.

В нинішніх умовах жорсткого локдауну в Києві ці обмеження допустимі тільки для проведення богослужінь та інших релігійних заходів.