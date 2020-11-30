Локдаун в грудні: в уряді розповіли, як збираються підтримати українців

Як уряд підтримає українців під час локдауна (Колаж РБК-Україна)

Міністр Немчинов назвав методи допомоги українцям під час локдауна

В Україні розглядається два варіанти введення більш жорсткого карантину. Перший – з 24 грудня по 15 січня, а другий – з 7 грудня і до початку новорічних свят. В уряді на цей момент розглядають варіанти допомоги українців, які постраждають через введення тритижневого локдауну.

Якими методами будуть підтримувати українців, розповів міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Він зазначив, що зараз уряд чекає підсумків тритижневого карантину вихідного дня, після чого зможе дати оцінку такому рішенню і визначитися з наступними кроками. Однак фахівці будуть відштовхуватися виключно від статистики захворювання COVID-19.

"Зараз в Україні діє режим карантину вихідного дня. Президент вніс у Верховну Раду законопроєкт, який дозволяє компенсувати втрати, в першу чергу тих громадян, які є самозайнятими особами й постраждали від таких введень. Перш за все це сфера послуг та креативна індустрія, які не працюють. Крім того, є розширена програма кредитування – 5, 7, 9, яка дозволяє перекредитуватися, якщо є зобов'язання. І вже зараз при зверненні в торгово-промислову палату можна отримати довідку про те, що це форс-мажорні обставини, і використовувати цей аргумент у діалозі з орендодавцями про те, як компенсувати податки оренди майна", - розповів Нємчинов.

Він додав, що найближчим часом все це можна буде зробити дистанційно, за допомогою програми "Дія". За словами Нємчинова, українці зможуть подати заяву та отримати компенсацію в розмірі 8000 гривень. Так, держава готова підтримати всіх, навіть готує план компенсації тим, хто не має офіційного працевлаштування.

"Зараз цей проєкт поданий як невідкладний, я думаю, він буде проголосований народними депутатами на першому плановому сесійному засіданні, і тоді ми зможемо офіційно повідомити про механізм. Він має бути максимально спрощеним – це наявність першого КВЕД, який приходиться під відповідні обмеження, і реєстрація на порталі "Дія", - пояснив міністр.

Він розповів, що чекає представників малого та середнього бізнесу при введенні повного локдауна.

"Розглядається варіант введення "податкових канікул", а також інші пропозиції. Подивимося, як пройдуть комітети Верховної Ради, тому що Кабінет Міністрів може ініціювати багато речей, але ми всі є заручниками державного бюджету. Оскільки витрати в кінці року ростуть і потрібно мати правильний підхід, як їх компенсувати. Тобто для того, щоб прийняти те чи інше рішення, треба його добре прорахувати", - повідомив Олег Нємчинов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що волонтери розповіли про катастрофу в лікарнях Одеси.

А також розповідали про те, що у МОЗ назвали нову умову для можливого локдауну.