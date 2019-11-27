Я не лох! В Житомире решили заработать на цитатах Зеленского (фото)

В Житомире решили оригинально запомнить самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского и поместить их на носки. Об этом сообщает местное житомирское издание.

Так, в ассортименте житомирского магазина "Чулок UA" появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского. Например, можно купить пару с надписью "Вийди отсюда розбійник" или "Плохо чуєш мене?".

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Носки с цитами Зеленского в Житомире (фото: zhitomir-online.com)

Как отмечает издание, носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета. Оказывается, в магазине они продаются уже около месяца. В магазине отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

Отметим, что все эти цитаты Владимир Зеленский произнес во время своего президентства и в сети они вызывали большой резонанс и бурю эмоций.