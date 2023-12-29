Логотип "яблука" на iPhone: для чого воно та як використовувати

Два способи взаємодії з логотипом Apple

Ці можливості надає функція "Універсальний доступ", яка полегшує використання iPhone для людей з обмеженими можливостями. Вона називається "Торкнутися ззаду" і була введена ще в iOS 14. Основна ідея полягає в тому, що можна призначати різні дії на постукування по задній панелі в області логотипу "яблука".

Щоб активувати цю функцію, необхідно відкрити "Налаштування", потім вибрати "Універсальний доступ" і перейти до розділу "Дотик".

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Потім слід вибрати "Торкнутися ззаду" і налаштувати дії для подвійного і потрійного торкання.

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Практично всі стандартні програми та налаштування можуть бути використані для цих дій. Таким чином, можна виконувати різні завдання, такі як створення скріншотів, регулювання гучності та запуск швидких команд.

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Щоб виконати призначену дію, достатньо двічі чи тричі постукувати по задній панелі вказівним пальцем, коли iPhone розблоковано. Хоча подвійний тап простіше і швидше, можливі помилкові спрацьовування. У разі проблем рекомендується використовувати потрійне торкання, деактивувавши при цьому подвійне.