Логотип "яблока" на iPhone: для чего оно и как использовать

Два способа взаимодействия с логотипом Apple

Эти возможности предоставляет функция "Универсальный доступ", облегчающая использование iPhone для людей с ограниченными возможностями. Она называется "Коснуться сзади" и была введена еще в iOS 14. Основная идея заключается в том, что можно назначать различные действия на постукивание по задней панели в области логотипа "яблока".

Чтобы включить эту функцию, необходимо открыть "Настройки" , затем выбрать "Универсальный доступ" и перейти в раздел "Касание".

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Затем следует выбрать "Коснитесь сзади" и настроить действия для двойного и тройного касания.

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Практически все стандартные программы и настройки могут использоваться для этих действий. Таким образом можно выполнять различные задачи, такие как создание скриншотов, регулировка громкости и запуск быстрых команд.

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Чтобы выполнить назначенное действие, достаточно дважды или трижды постукивать по задней панели указательным пальцем, когда iPhone разблокирован. Хотя двойной тап проще и быстрее, возможны ошибочные срабатывания. При проблемах рекомендуется использовать тройное касание, деактивировав при этом двойное.