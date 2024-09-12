Лофери - головний тренд взуттєвої моди: з чим їх носити восени 2024 року

Лофери - це універсальна модель взуття, яка підійде для повсякденних образів як на початку осені, коли зберігається тепла погода, так і в дощові дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке лофери, на які моделі звернути увагу у 2024 році, а також із чим їх поєднувати, щоб виглядати стильно.
Лофери - це туфлі без шнурків, миски яких прикрашені піднятим півколовим швом. Такою деталлю лофери нагадують мокасини, але на відміну від останніх у них є каблук.
Спочатку лофери були чоловічим взуттям, але поступово вони увійшли до жіночого гардеробу. Останнім часом трендовими стали лофери на платформі та з грубою тракторною підошвою. Поєднувати їх можна з короткими спідницями і сукнями, а також із білими ажурними або чорними шкарпетками.
У гардеробі кожної модниці восени 2024 року точно повинна бути пара коричневих лоферів із замші. Поєднувати їх можна з базовими брюками, водолазками або светрами та довгим пальтом.
Коричневі лофери (фото: instagram.com/brittanybathgate)
Для сонячних осінніх днів пригляньте варіант зі спідницею плісе. Доповніть образ стильним кардиганом та сумкою крос-боді.
Варіант зі спідницею (фото: instagram.com/oliviamarcus)
Сині джинси, базова біла футболка та бежевий тренч - це культовий осінній образ, а класичні чорні лофери зроблять ансамбль більш вишуканим.
Стильний образ на осінь (фото: instagram.com/francescasaffari)
Якщо ви полюбляєте виділятися з натовпу, надягайте коротку сукню та лофери зі шкарпетками. А щоб зробити образ ще більш стильним, накиньте зверху шкіряний тренч. Доповнити лук можна місткою сумкою контрастного кольору.
Варіант із сукнею (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Осінній стиль - це здебільшого багатошаровість. Одягайте широкі штани, футболку або майку, а також теплий светр. Зверху накиньте замшевий піджак коричневого відтінку, а завершать образ лофери із замші та крос-боді контрастного кольору.
Трендовий лук на осінь (фото: instagram.com/dawn.tan)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Brittany Bathgate, Olivia Marcus, Francesca Saffari, Jeanette, Dawn Tan.