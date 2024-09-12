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Лофери - головний тренд взуттєвої моди: з чим їх носити восени 2024 року

Стильні образи з лоферами на осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Лофери - це універсальна модель взуття, яка підійде для повсякденних образів як на початку осені, коли зберігається тепла погода, так і в дощові дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке лофери, на які моделі звернути увагу у 2024 році, а також із чим їх поєднувати, щоб виглядати стильно.

Лофери - це туфлі без шнурків, миски яких прикрашені піднятим півколовим швом. Такою деталлю лофери нагадують мокасини, але на відміну від останніх у них є каблук.

Лук на осінь з лоферами (фото: instagram.com/chrissyford)

Спочатку лофери були чоловічим взуттям, але поступово вони увійшли до жіночого гардеробу. Останнім часом трендовими стали лофери на платформі та з грубою тракторною підошвою. Поєднувати їх можна з короткими спідницями і сукнями, а також із білими ажурними або чорними шкарпетками.

З чим носити лофери восени 2024 року?

З брюками та довгим пальто

У гардеробі кожної модниці восени 2024 року точно повинна бути пара коричневих лоферів із замші. Поєднувати їх можна з базовими брюками, водолазками або светрами та довгим пальтом.

Коричневі лофери (фото: instagram.com/brittanybathgate)

З кардиганом та спідницею

Для сонячних осінніх днів пригляньте варіант зі спідницею плісе. Доповніть образ стильним кардиганом та сумкою крос-боді.

Варіант зі спідницею (фото: instagram.com/oliviamarcus)

З джинсами та тренчем

Сині джинси, базова біла футболка та бежевий тренч - це культовий осінній образ, а класичні чорні лофери зроблять ансамбль більш вишуканим.

Стильний образ на осінь (фото: instagram.com/francescasaffari)

З сукнею міні та шкіряним тренчем

Якщо ви полюбляєте виділятися з натовпу, надягайте коротку сукню та лофери зі шкарпетками. А щоб зробити образ ще більш стильним, накиньте зверху шкіряний тренч. Доповнити лук можна місткою сумкою контрастного кольору.

Варіант із сукнею (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Зі светром, широкими брюками та замшевим піджаком

Осінній стиль - це здебільшого багатошаровість. Одягайте широкі штани, футболку або майку, а також теплий светр. Зверху накиньте замшевий піджак коричневого відтінку, а завершать образ лофери із замші та крос-боді контрастного кольору.

Трендовий лук на осінь (фото: instagram.com/dawn.tan)

Раніше ми розповіли, як модно одягнутися мамі у декреті.

Також прочитайте, з чим носити кардиган восени 2024 року.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Brittany Bathgate, Olivia Marcus, Francesca Saffari, Jeanette, Dawn Tan.

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