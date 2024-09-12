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Лоферы - главный тренд обувной моды: с чем их носить осенью 2024 года

Стильные образы с лоферами на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лоферы - это универсальная модель обуви, которая подойдет для повседневных образов как в начале осени, когда сохраняется достаточно теплая погода, так и в дождливые дни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что такое лоферы, на какие модели обратить внимание в 2024 году, а также с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно.

Лоферы - это туфли без шнурков, мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом. Такой деталью лоферы напоминают мокасины, но в отличие от последних у них имеется каблук.

Лук на осень с лоферами (фото: instagram.com/chrissyford)

Первоначально лоферы были мужской обувью, но постепенно они вошли и в женский гардероб. В последнее время трендовыми стали лоферы на платформе и с грубой тракторной подошвой. Сочетать их можно с короткими юбками и платьями, а также с белыми ажурными или же черными носками.

С чем носить лоферы осенью 2024 года?

С брюками и длинным пальто

В гардеробе каждой модницы осенью 2024 года точно должна быть пара коричневых лоферов из замши. Сочетать их можно с базовыми брюками, водолазками или свитерами и длинным пальто.

Коричневые лоферы (фото: instagram.com/brittanybathgate)

С кардиганом и юбкой

Для солнечных осенних дней присмотрите вариант с юбкой плиссе. Дополните образ стильным кардиганом и сумкой кросс-боди.

Вариант с юбкой (фото: instagram.com/oliviamarcus)

С джинсами и тренчем

Синие джинсы, базовая белая футболка и бежевый тренч - это культовый осенний образ, а классические черные лоферы сделают ансамбль намного более изысканным.

Стильный образ на осень (фото: instagram.com/francescasaffari)

С платьем мини и кожаным тренчем

Если вы любите выделяться из толпы, надевайте короткое платье и лоферы с носками. А чтобы сделать образ еще более стильным, накиньте сверху кожаный тренч. Дополнить лук можно вместительной сумкой контрастного цвета.

Вариант с платьем (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Со свитером, широкими брюками и замшевым пиджаком

Осенний стиль - это в большинстве случаев многослойность. Надевайте широкие брюки, футболку или майку, а также теплый свитер. Сверху накиньте замшевый пиджак коричневого оттенка, а завершат образ лоферы из замши и кросс-боди контрастного цвета.

Трендовый лук на осень (фото: instagram.com/dawn.tan)

Ранее мы рассказали, как модно одеться маме в декрете.

Также прочитайте, с чем носить кардиган осенью 2024 года.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Brittany Bathgate, Olivia Marcus, Francesca Saffari, Jeanette, Dawn Tan.

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