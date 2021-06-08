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От Лободы ушел продюсер после громкого скандала с Киркоровым

Автор: Styler

Украинский продюсер Нателла Крапивина больше не будет сотрудничать с певицей Светланой Лободой. Она также объявила о своем уходе из шоу-бизнеса. Такое решение последовало после скандала с российским певцом Филиппом Киркоровым.

О своем уходе Крапивина рассказала в Instagram.

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", - написала Нателла.

Она также опубликовала фотографию с певицей.

Нателла Крапивина и Светлана Лобода (фото: instagram.com/natellakrapivina)

О причине ухода она ничего не рассказала, но сети подозревают, что это связанно со скандалом с Киркоровым, который произошел на днях.

После российской премии МУЗ-ТВ, Крапивина жестко высказала свое мнение. Она назвала ее "цирком уродов" и прошлась по Филиппу Киркорову. Нателла прокомментировала фото артиста с экс-возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном, которого больше знают как DAVA.

"Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", - написала она.

Фото: Telegram-канал "Только никому…"

Киркорова это очень задело, и он записал видеообращение, в котором заявил, что не приемлет любые формы дискриминации.

"Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий... Девочки, где вы учились, я преподавал. Расчленить меня на шашлыки? Это оскорбление и угрозы в соцсетях, Нателла? Я всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках", - заявил певец.

Он также обвинил команду Лободы в плагиате номера Бейонсе.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Напомним, Светлану Лободу со скандалом выгнали с "Золотого граммофона".

Мы также писали о том, что Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021. Он перебивал певицу и снимал себя на телефон.

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