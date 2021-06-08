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Від Лободи пішов продюсер після гучного скандалу з Кіркоровим

Автор: Styler

Український продюсер Нателла Крапівіна більше не буде співпрацювати зі співачкою Світланою Лободою. Вона також оголосила про свій відхід з шоу-бізнесу. Таке рішення було прийняте після скандалу з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Про свій відхід Крапівіна розповіла в Instagram.

"Все нескінченне кінець свій знаходить. Відсьогодні я більше не є продюсером Світлани Лободи і не хочу мати нічого спільного до шоу-бізнесу", - написала Нателла.

Вона також опублікувала фотографію зі співачкою.

Нателла Крапівіна і Світлана Лобода (фото: instagram.com/natellakrapivina)

Про причини відходу вона нічого не розповіла, але в мережі підозрюють, що це пов'язано зі скандалом з Кіркоровим, який стався днями.

Після російської премії МУЗ-ТВ, Крапівіна жорстко висловила свою думку. Вона назвала її "цирком виродків" і пройшлася по Філіпу Кіркорову. Нателла прокоментувала фото артиста з екс-коханим Ольги Бузової Давидом Манукяном, якого більше знають як DAVA.

"Паноптикум в чистому вигляді. Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики", - написала вона.

Фото: Telegram-канал "Только никому…"

Кіркорова це дуже зачепило, і він записав відеозвернення, в якому заявив, що не сприймає будь-які форми дискримінації.

"Деякі уявили собі, що вони вже в космосі, але за звичкою плавають в невагомості своїх фекалій ... Дівчата, де ви вчилися, я викладав. Розчленувати мене на шашлики? Це образа і загрози в соцмережах, Нателла? Я завжди буду жорстко виступати проти будь-якої дискримінації людини, заснованої на будь-яких ознаках ", - заявив співак.

Філіп Кіркоров відповів продюсеру Лободи Нателлі Крапівіній (відео: YouTube)

Він також звинуватив команду Лободи в плагіаті номера Бейонсе.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Нагадаємо, Світлану Лободу зі скандалом вигнали з "Золотого грамофона".

Ми також писали про те, що Кіркоров шокував іноземців на відкритті Євробачення 2021. Він перебивав співачку і знімав себе на телефон.

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