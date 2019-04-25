ru
ua

Лободу "кинули" на деньги: все подробности


Лобода не выступила на всех запланированных концертах в Прибалтике

Светлана Лобода стала жертвой мошенников. Известная певица находится в туре по Прибалтике и за последние 2 концерта в Риге (Латвия) и Таллинне (Эстония) певице не заплатили. Об этом Лобода рассказала на своей странице в Instagram.

По словам певицы, организатор концертов, на момент приезда Светланы в Латвию, просто исчез с деньгами. При этом певица вместе со своей командой решила выступить на всех площадках обозначенных в туре.

Но сегодня, 25 апреля, Лобода прилетела в Вильнюс (Литва) и обнаружила, что не может выйти на сцену, потому, что сцены нет. Организатор не оплатил ни площадку, ни свет, ни звук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода не получила деньги за выступления (видео: instagram.com/lobodaofficial)

"У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно", - отметила певица.

Она рассказала, что готова была выйти на улицу и петь без оборудования, но администрация города не позволила провести подобное мероприятие.

"В связи с этим, мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27 апреля - Клайпеда", - заявила Лобода.

При этом Светлана отметила, что всеми силами пытается сохранить концерт в Калининграде. Певица также обещает предпринять все усилия, чтобы организатор концертов Теймураз Топчиашвили понес уголовное наказание.

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Слов нет. Как это все неприятно. Этих людей даже людьми не назовешь, кто делает такие левые движения. Зла не хватает. Не расстраивайтесь!
  • Ну и уроды… карма их постигнет;
  • Какой ужас... бывают же такие люди. Надеюсь, все будет хорошо;
  • Как же неприятно осознавать, что существуют такие люди! Но ради вас, мы готовы ждать столько, сколько потребуется;
  • Все будет хорошо. Это бесценно, когда вы находите силы выступать прямо на улице, чтобы быть рядом с теми, кто с вами;
  • Какой кошмар, я думала, сейчас уже такого нет.

Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с известным женатым  шоуменом Александром Реввой.

Ранее сообщалось о том, что Лобода столкнулась с жесткой критикой из-за своих политических заявлений.

Доктор Комаровский вошел в команду Зеленского Зеленский не приехал на дебаты на "Суспільному"
Читать все новости