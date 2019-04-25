Лободу "кинули" на гроші: усі подробиці

Лобода не виступила на всіх запланованих концертах у Прибалтиці
Світлана Лобода стала жертвою шахраїв. Відома співачка знаходиться в турі по Прибалтиці і за останні 2 концерти в Ризі (Латвія) і Таллінні (Естонія) співачці не заплатили. Про це Лобода розповіла на своїй сторінці в Instagram.
За словами співачки, організатор концертів, на момент приїзду Світлани в Латвію, просто зник з грошима. При цьому співачка разом зі своєю командою вирішила виступити на всіх майданчиках позначених у турі.
Але сьогодні, 25 квітня, Лобода прилетіла в Вільнюс (Литва) і виявила, що не може вийти на сцену, тому, що сцени немає. Організатор не оплатив ні майданчик, ні світло, ні звук.
Світлана Лобода не отримала гроші за виступи (відео: instagram.com/lobodaofficial)
"У нас відсутній технічний райдер, без якого проведення концерту неможливо", - зазначила співачка.
Вона розповіла, що готова була вийти на вулицю і співати без обладнання, але адміністрація міста не дозволила провести подібний захід.
"У зв'язку з цим, ми просто змушені скасувати концерти, які залишилися в Литві, сьогодні Вільнюс, 27 квітня - Клайпеда", - заявила Лобода.
При цьому Світлана зазначила, що всіма силами намагається зберегти концерт в Калінінграді. Співачка також обіцяє докласти всіх зусиль, щоб організатор концертів Теймураз Топчіашвілі поніс покарання.
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили в романі з відомим одруженим шоуменом Олександром Реввою.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода зіткнулася з жорсткою критикою через свої політичні заяви.