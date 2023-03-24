Лобода зустрілася з лікарями-волонтерами українсько-ізраїльської гуманітарної місії "Фріда"

У Києві відбулася зустріч української співачки Світлани Лободи з медиками та волонтерами українсько-ізраїльської місії FRIDA Ukraine. Світлана приїхала поспілкуватися з волонтерами, підтримати їх, відповісти на запитання та більше дізнатися про життя самої команди: рятувальників, фармацевтів та медиків.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Була рада зустрітися та обійняти наших дорогих медиків-представників волонтерського руху FRIDA. Щодня ви, ризикуючи власним життям, рятуєте людей у найгарячіших точках, проявляючи мужність, силу духу, вселяючи віру у світле майбутнє та перемогу добра над злом. Низький уклін вам за вашу небезпечну і добру працю", - зазначила після зустрічі Світлана Лобода.
Ідеологи-засновники FRIDA Ukraine Марк Нев'яжзький та Роман Голдман домовилися про подальшу співпрацю та навіть запросили співачку до однієї з виїзних місій.
"Ми раді були зібратися у такому душевному форматі. Сьогодні це дуже важливо для кожного з нас. Наші лікарі під час виїзних місій не лише фізично лікують людей, а й підтримують морально. У кожному з наших пацієнтів волонтери залишають частинку себе. Тому їм також потрібно чути слова підтримки, підживлюватися енергією, щоб знову і знову віддавати її там, де її так потребують", – зазначив у коментарі РБК-Україна ідеолог місії FRIDA Ukraine Марк Нев'язький.
Роман Голдман, Світлана Лобода та Марк Нев'яжзький (фото: прес-служба)
Варто зазначити, що одразу після зустрічі частина команди вирушила на один із найскладніших виїздів до Харківської області.
"Цей альбом для мене особливий. У ньому мій сум, ніжність і любов – ті почуття, які я переживала протягом останнього року. Він народився під впливом великого натхнення і є моїм найбільш відвертим творчим висловленням за всі роки кар'єри", – каже вона про нове творіння.
Такі україномовні композиції, як "По-українськи", "Градус 100" та "Мамо" стали справжньою прикрасою платівки. Також співачка включила в альбом знамениту пісню Миколи Леонтовича "Щедрик".
Усі збори з першого місяця прослуховування альбому будуть направлені на купівлю будинку сім'ї, яка втратила своє житло у перші дні війни. Йдеться про медсестру національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком та донькою неподалік рідного міста співачки – Ірпінь, у селищі Шпитьки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Фонд Маші Єфросініної розпочав співпрацю з гуманітарною місією "Фріда".