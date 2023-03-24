Лобода встретилась с врачами-волонтерами из горячих точек

"Была рада встретиться и обнять наших дорогих медиков-представителей волонтерского движения FRIDA. Каждый день вы, рискуя собственной жизнью, спасаете людей в самых горячих точках, проявляя мужество, силу духа, вселяя веру в светлое будущее и победу добра над злом. Низкий поклон вам за ваш опасный и благой труд", – отметила после встречи Светлана Лобода.

Идеологи-основатели FRIDA Ukraine Марк Невяжский и Роман Голдман договорились о дальнейшем сотрудничестве и даже пригласили певицу в одну из выездных миссий.

"Мы рады были собраться в таком душевном формате. Сегодня это очень важно для каждого из нас. Наши врачи во время выездных миссий не только физически лечат людей, но и поддерживают морально. В каждом из наших пациентов волонтеры оставляют частичку себя. Поэтому им тоже нужно слышать слова поддержки, подпитываться энергией, чтобы вновь и вновь отдавать её там, где в ней так нуждаются", – отметил в комментарии РБК-Украина идеолог миссии FRIDA Ukraine Марк Невяжский.

Роман Голдман, Светлана Лобода и Марк Невяжский (фото: пресс-служба)

Стоит отметить, что сразу после встречи часть команды отправилась на один из сложнейших выездов в Харьковскую область.

Светлана Лобода представила новый чувственный альбом "Made in U"

"Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием большого вдохновения и является моим наиболее откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры", – говорит она о новом творении.

Такие украиноязычные композиции, как "По-українськи", "Градус 100" и "Мамо", стали настоящим украшением пластинки. Также певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик".

Новые треки можно прослушать на канале YouTube артистки.

Все сборы с первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома для семьи, потерявшей свое жилье в первые дни войны. Речь идет о медсестре национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью неподалеку от родного города певицы – Ирпень, в поселке Шпитьки.