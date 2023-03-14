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Фонд Маші Єфросініної розпочав співробітництво з ізраїльською гуманітарною місією "Фріда"

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Вівторок 14 березня 2023 15:00
Фонд Маші Єфросініної розпочав співробітництво з ізраїльською гуманітарною місією "Фріда" Фото: Фонд Маші Єфросініної розпочав співпрацю з гуманітарною місією "Фріда" (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

У центральній клініці Тель-Авіва імені Сураски (Іхілов) відбулася зустріч представників "Фонду Маша" Маші Єфросініної з гуманітарною місією "Фріда" та ізраїльськими медиками. Зустріч проходила у рамках візиту засновників та співробітників фонду до Ізраїлю та була присвячена психологічній реабілітації громадян України, які стали жертвами насильства внаслідок військової агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місії "Фріда" у Facebook.

Як відомо, Фонд Маші Єфросініної та Оксани Нечипоренко давно надає психологічну допомогу жінкам та дітям, які страждають від різних проявів насильства. Але протягом минулого року, з початку війни, рівень насильства щодо українських громадян виріс багаторазово, включаючи й воєнні злочини проти мирного населення.

Українцям допомагає й українсько-ізраїльська гуманітарна місія "Фріда", організована ізраїльтянами Романом Гольдманом та Марком Нев'язьким у перші дні війни. Місія надає медичну допомогу цивільному населенню у найбільш постраждалих регіонах.

"Фріда" об'єднує на волонтерській основі понад 900 медиків із різних країн. Також здійснює медичну евакуацію найбільш вразливих категорій - інвалідів, дітей та людей похилого віку з найгарячіших точок країни.

Роман Гольдман зазначив, що організації вирішили об'єднати зусилля та використати ізраїльський досвід, щоб більш ефективно боротися з посттравматичними розладами серед мирного населення, яке постраждав від військових дій.

Вже наступного тижня обидва фонди за участю ізраїльських медиків розпочинають спільну програму з виявлення випадків насильства над жінками та дітьми на деокупованих територіях України, спільні рейди у гарячі точки для надання першої допомоги нужденним.

У найближчих планах - розгортання навчально-медичного центру, де найкращі українські та зарубіжні фахівці надаватимуть підтримку постраждалим від насильства.

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Маша Єфросиніна Ізраїль
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