Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)
Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно ділилася принципами, що допомагають їй йти тільки вперед, знялася для популярного глянцевого журналу L'Officiel Baltic.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися світлини, які демонструють витонченість артистки.
Зауважимо, що журнал із зображенням співачки вийшов в Естонії, а також двома версіями у Латвії.
Світлана Лобода (фото: пресслужба співачки / L'Officiel Baltic)
Зйомки фотосесії відбулися у творчому просторі Ola Foundation в Ризі.
У процесі створення брала активну участь креативна команда видання. Арт-директором фотосету виступила головна редакторка журналу Ліга Земтуре.
Світлана Лобода (фото: пресслужба співачки / L'Officiel Baltic)
Крім того, Лобода дала інтерв’ю журналу, де поділилася відвертими думками на тему кохання, ролі жінки у сучасному світі та материнства, а також нагадала європейцям про важливість підтримки України у війні з РФ.
Світлана Лобода (фото: пресслужба співачки / L'Officiel Baltic)
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