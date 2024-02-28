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Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)

Середа 28 лютого 2024 17:27
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Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото) LOBODA (фото: пресслужба співачки / L'Officiel Baltic)
Автор: Василина Копитко

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно ділилася принципами, що допомагають їй йти тільки вперед, знялася для популярного глянцевого журналу L'Officiel Baltic.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися світлини, які демонструють витонченість артистки.

Зауважимо, що журнал із зображенням співачки вийшов в Естонії, а також двома версіями у Латвії.

Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)Світлана Лобода (фото: пресслужба співачки / L'Officiel Baltic)

Зйомки фотосесії відбулися у творчому просторі Ola Foundation в Ризі.

У процесі створення брала активну участь креативна команда видання. Арт-директором фотосету виступила головна редакторка журналу Ліга Земтуре.

Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)Світлана Лобода (фото: пресслужба співачки / L'Officiel Baltic)

Крім того, Лобода дала інтерв’ю журналу, де поділилася відвертими думками на тему кохання, ролі жінки у сучасному світі та материнства, а також нагадала європейцям про важливість підтримки України у війні з РФ.

Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)Світлана Лобода (фото: пресслужба співачки / L'Officiel Baltic)

Читайте також про те, що Світлана Лобода заінтригувала фанів, показавши букет нареченої та обручку.

Раніше ми писали про те, що нещодавно Лобода презентувала новий кліп.

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