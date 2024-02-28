Лобода знялася для модного глянцю: як зараз виглядає співачка (фото)

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно ділилася принципами, що допомагають їй йти тільки вперед, знялася для популярного глянцевого журналу L'Officiel Baltic.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися світлини, які демонструють витонченість артистки.