Лобода снялась для модного глянца: как сейчас выглядит певица (фото)
Певица Светлана Лобода, которая недавно делилась принципами, помогающими ей идти только вперед, снялась для популярного глянцевого журнала L'Officiel Baltic.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть фотографии, демонстрирующие утонченность артистки.
Отметим, что журнал с изображением певицы вышел в Эстонии и двумя версиями в Латвии.
Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы / L'Officiel Baltic)
Съемки фотосессии прошли в творческом пространстве Ola Foundation в Риге.
В процессе создания активно участвовала креативная команда издания. Арт-директором фотосета выступила главная редактор журнала Лига Земтуре.
Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы / L'Officiel Baltic)
Кроме того, Лобода дала интервью журналу, где поделилась откровенными мыслями по теме любви, роли женщины в современном мире и материнства, а также напомнила европейцам о важности поддержки Украины в войне с РФ.
Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы / L'Officiel Baltic)
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