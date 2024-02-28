Лобода снялась для модного глянца: как сейчас выглядит певица (фото)

Певица Светлана Лобода, которая недавно делилась принципами, помогающими ей идти только вперед, снялась для популярного глянцевого журнала L'Officiel Baltic.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть фотографии, демонстрирующие утонченность артистки.