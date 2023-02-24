LOBODA у вишиванці заспівала про перемогу України над Росією: дивіться відео

LOBODA вірить у перемогу України над Росією (фото: прес-служба співачки)

"Я з кожним днем все більше проникаюсь темою стійкості українського народу. Я захоплююся сміливістю, непохитністю, жагою до перемоги кожної людини в Україні. В свою чергу, я, як артист, постійно перебуваю у пошуку художніх образів, які б підкреслювали глибинну історію українців, втілювали дух свободи, як найважливішу характерну рису цілого народу. Героїня мого кліпу - сильна, мужня і навіть вперта. Вона обов’язково досягне свого - її не перемогти!" - коментує LOBODA.

У відео артистка постає у багатошарових костюмах з елементами національних українських мотивів та сучасних українських інтерпретацій.

Також відомо, що частина костюмів та прикрас у відео була запозичена з українських музеїв.