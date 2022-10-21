Лобода вирушає в тур на півроку, щоб допомогти відновити рідне місто

Світлана Лобода зібралася у великий концертний благодійний тур 26 містами Європи та Америки, а відкривати кожен свій концерт буде новим патріотичним відео, яке для зірки зробила українська команда.
Про це артистка розповіла у своєму Instagram.
LOBODA зазначила, що частина коштів від продажу квитків на її шоу за кордоном буде направлена на відновлення зруйнованих будинків у рідному місті співачки - Ірпені.
"Сьогодні моя Україна - втілення сили, віри та мужності. Весь світ захоплюється стійкістю українців. І весь світ простягає руку допомоги нашій країні. Світ об'єднався у боротьбі зі злом!" - пише Світлана.
Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Артистка анонсувала свій тур країнами Європи та США, який триватиме понад пів року і стартує з 28 жовтня
Ось які міста та дати благодійних виступів:
Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Як додала співачка, на своїх концертах вона хоче "подякувати кожному глядачу за підтримку українського народу".
А також показала спеціальний концептуальний відеоролик, створений для неї українською командою для цих шоу.
Відео: для Світлани Лободи створили ролик, яким вона відкриватиме кожен концерт у цьому турі
Нагадаємо, раніше артистка зробила заяву про свої пісні та пояснила, чому в її репертуарі мало композицій українською мовою.
Також ми писали, що перед цим Лобода розповіла, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року.