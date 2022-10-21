Лобода отправляется в тур на полгода, чтобы помочь восстановить родной город

LOBODA отметила, что часть средств от продажи билетов на ее шоу за границей будут направлены на восстановление разрушенных домов в родном городе певицы - Ирпене.

"Сегодня моя Украина - воплощение силы, веры и мужества. Весь мир восхищается стойкости украинцев. И весь мир протягивает руку помощи нашей стране. Мир объединился в борьбе со злом!" - пишет Светлана.

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Артистка анонсировала свой тур по странам Европы и США, который продлится более полугода и стартует с 28 октября

Вот какие города и даты благотворительных выступлений:

28.10 Tallinn

02.11 Miami

04.11 New York

06.11 Los Angeles

08.11 San Francisco

19.11 Almaty

22.11 Kishinev

27.11 Limassol

30.11 Šiauliai

01.12 Klaipėda

03.12 Panevėžys

05.12 Vilnius

09.12 Haifa

11.12 Yerevan

13.12 Düsseldorf

16.12 Frankfurt

18.12 Karlsruhe

31.01 Tаshkent

17.04 Praha

19.04 Berlin

21.04 Hamburg

22.04 Wolfsburg

25.04 Koblenz

28.04 Hannover

29.04 Lemgo

01.05 Nürnberg

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Как добавила певица, на своих концертах она хочет "поблагодарить каждого зрителя за поддержку украинского народа".

А также показала специальный концептуальный видео-ролик, созданный для нее украинской командой для этих шоу.

Видео: для Светланы Лободы создали ролик, которым она будет открывать каждый концерт в этом туре