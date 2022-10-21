Лобода отправляется в тур на полгода, чтобы помочь восстановить родной город

Светлана Лобода собралась в большой концертный благотворительный тур по 26 городам Европы и Америки, а открывать каждый свой концерт будет новым патриотическим видео, которое для звезды сделала украинская команда.
Об этом артистка рассказала в своем Instagram.
LOBODA отметила, что часть средств от продажи билетов на ее шоу за границей будут направлены на восстановление разрушенных домов в родном городе певицы - Ирпене.
"Сегодня моя Украина - воплощение силы, веры и мужества. Весь мир восхищается стойкости украинцев. И весь мир протягивает руку помощи нашей стране. Мир объединился в борьбе со злом!" - пишет Светлана.
Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Артистка анонсировала свой тур по странам Европы и США, который продлится более полугода и стартует с 28 октября
Вот какие города и даты благотворительных выступлений:
Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Как добавила певица, на своих концертах она хочет "поблагодарить каждого зрителя за поддержку украинского народа".
А также показала специальный концептуальный видео-ролик, созданный для нее украинской командой для этих шоу.
Видео: для Светланы Лободы создали ролик, которым она будет открывать каждый концерт в этом туре
Напомним, ранее артистка сделала заявление о своих песнях и объяснила, почему в ее репертуаре мало композиций на украинском языке.
Также мы писали, что перед этим Лобода рассказала, почему продолжала выступать в России после 2014 года.