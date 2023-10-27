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LOBODA у блискучій сукні, яка ледь прикриває груди, прогулялася пляжем: гарячі фото

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Styler

Світлана Лобода, яка днями змусила усіх говорити про її ймовірне весілля, знову розбурхала своїх прихильників та меломанів. Цього разу - відвертим нарядом та новою україномовною піснею.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт співачки.

Так, 27 жовтня у Світлани вийшла лірична пісня "Київ-Ніцца". 

"Любов не знає меж, коли серце знаходить свій дім. "Київ-Ніцца" - це історія двох людей, розділених відстанню і обставинами, але навічно об’єднаних коханням”, прокоментувала прем’єру співачка.

 

Меломани оцінили нове творіння артистки, про що вони пишуть у коментарях:

  • Це твоя найкраща українська пісня! Чекаю з нетерпінням на кліп!
  • Це неймовірно красиво
  • Божественно смачно
  • Дуже актуально… Зараз багато людей в розлуці, розкиданих по різних країнах.
  • Українською пісні звучать набагато краще! 

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Буквально за кілька годин після виходу пісні Лобода вирішила ще "додати жару", опублікувавши фото, на яких вона у відвертій червоній сукні, що ледь прикриває груди, розгулює пляжем.  

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Як дитина радію, коли вам подобається те, що подобається мені. "Київ-Ніцца" - історія, що з різними іменами та назвами міст сьогодні живе в кожному з нас. В головній ролі - завжди любов..." - підписала світлини 41-річна зірка.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, нещодавно Лобода показала, як зараз виглядають її доньки.

Також ми писали, що відомий український співак похрестив сина і вперше показав дружину.

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Лобода