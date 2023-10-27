LOBODA в блестящем платье, едва прикрывающем грудь, прогулялась по пляжу: жаркие фото

Так, 27 октября у Светланы вышла лирическая песня "Київ-Ніцца".

"Любовь не знает границ, когда сердце находит свой дом. "Київ-Ніцца" - это история двух людей, разделенных расстоянием и обстоятельствами, но навсегда объединенных любовью", - прокомментировала премьеру певица.

Меломаны оценили новое творение артистки, о чем они пишут в комментариях:

Це твоя найкраща українська пісня! Чекаю з нетерпінням на кліп!

Це неймовірно красиво

Божественно смачно

Дуже актуально… Зараз багато людей в розлуці, розкиданих по різних країнах.

Українською пісні звучать набагато краще!

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Буквально через несколько часов после выхода песни Лобода решила еще "прибавить жару", опубликовав фото, на которых она в откровенном красном платье, едва прикрывающем грудь, разгуливает по пляжу.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Как ребенок радуюсь, когда вам нравится то, что нравится мне. "Київ-Ніцца" - история, что с разными именами и названиями городов сегодня живет в каждом из нас. В главной роли - всегда любовь..." - подписала фотографии 41-летняя звезда.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)