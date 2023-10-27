LOBODA в блестящем платье, едва прикрывающем грудь, прогулялась по пляжу: жаркие фото

Светлана Лобода, которая на днях заставила всех говорить о ее вероятной свадьбе, снова взбудоражила своих поклонников и меломанов. На этот раз - откровенным нарядом и новой украиноязычной песней.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт певицы.
Так, 27 октября у Светланы вышла лирическая песня "Київ-Ніцца".
"Любовь не знает границ, когда сердце находит свой дом. "Київ-Ніцца" - это история двух людей, разделенных расстоянием и обстоятельствами, но навсегда объединенных любовью", - прокомментировала премьеру певица.
Меломаны оценили новое творение артистки, о чем они пишут в комментариях:
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Буквально через несколько часов после выхода песни Лобода решила еще "прибавить жару", опубликовав фото, на которых она в откровенном красном платье, едва прикрывающем грудь, разгуливает по пляжу.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
"Как ребенок радуюсь, когда вам нравится то, что нравится мне. "Київ-Ніцца" - история, что с разными именами и названиями городов сегодня живет в каждом из нас. В главной роли - всегда любовь..." - подписала фотографии 41-летняя звезда.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, недавно Лобода показала, как сейчас выглядят ее дочери.
Также мы писали, что известный украинский певец окрестил сына и впервые показал жену.