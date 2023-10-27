RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

LOBODA в блестящем платье, едва прикрывающем грудь, прогулялась по пляжу: жаркие фото

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Styler

Светлана Лобода, которая на днях заставила всех говорить о ее вероятной свадьбе, снова взбудоражила своих поклонников и меломанов. На этот раз - откровенным нарядом и новой украиноязычной песней.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт певицы.

Так, 27 октября у Светланы вышла лирическая песня "Київ-Ніцца".

"Любовь не знает границ, когда сердце находит свой дом. "Київ-Ніцца" - это история двух людей, разделенных расстоянием и обстоятельствами, но навсегда объединенных любовью", - прокомментировала премьеру певица.

 

Меломаны оценили новое творение артистки, о чем они пишут в комментариях:

  • Це твоя найкраща українська пісня! Чекаю з нетерпінням на кліп!
  • Це неймовірно красиво
  • Божественно смачно
  • Дуже актуально… Зараз багато людей в розлуці, розкиданих по різних країнах.
  • Українською пісні звучать набагато краще! 

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Буквально через несколько часов после выхода песни Лобода решила еще "прибавить жару", опубликовав фото, на которых она в откровенном красном платье, едва прикрывающем грудь, разгуливает по пляжу.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Как ребенок радуюсь, когда вам нравится то, что нравится мне. "Київ-Ніцца" - история, что с разными именами и названиями городов сегодня живет в каждом из нас. В главной роли - всегда любовь..." - подписала фотографии 41-летняя звезда.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, недавно Лобода показала, как сейчас выглядят ее дочери.

Также мы писали, что известный украинский певец окрестил сына и впервые показал жену.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лобода