Ліза Кудроу нарешті попрощалася з Меттью Перрі: "Завдяки тобі я дізналася про любов"

Що написала Ліза Кудроу про Меттью Перрі

Зірка згадала, як після зйомок пілотної серії серіалу "Друзі, як ми" (робоча назва телепроєкту, який всі ми знаємо як "Друзі") Меттью запропонував усім аторам, які на той час не були близько знайомі, зіграти у покер.

І зробив Перрі це "так весело, що усі стали близькими".

Це перше, за що Ліза подякувала виконавцю ролі Чендлера...

"Дякую, що змусив мене сміятися так, що всі мої м’язи боліли, а сльози текли по моєму обличчю кожного дня. Дякую за твоє відкрите серце в шестисторонніх стосунках, які вимагали компромісу. І багато "розмов". Дякую тобі за те, що ти з’явився на роботі, коли тобі було погано, а потім був абсолютно блискучим. Дякую за найкращі 10 років, які може мати людина", - написала Ліза.

Ліза Кудроу і Меттью Перрі (кадр з серіалу "Друзі")

Також вона подякувала Перрі за те, що він довіряв їй.

А головне, за словами акторки, саме завдяки Меттью вона "дізналася про милість і любов".

"Дякую тобі за час, який я мала з тобою, Метт", - резюмувала Кадроу.

Свій пост вона підріпила фотографією. На ній вони з Перрі усміхаються. Саме таким актриса і запам'ятає свого колегу назавжди...

Ліза Кадроу і Меттью Перрі на зйомках пілотної серії "Друзів" (фото: instagram.com/lisakudrow)