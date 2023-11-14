"Він був параноїком". Колишня Меттью Перрі назвала ймовірну причину смерті актора

Колишня обраниця зірки "Друзів" Меттью Перрі не вірить, що він просто втопився у джакузі після зупинки серця . Кейті Едвардс вважає, що у нього стався рецидив.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю жінки для видання The Sun .

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На думку Кетті, актор помер через вживання заборонених препаратів.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

"Я не вірю, що він просто потонув у своєму джакузі. Я знаю Меттью, і знаю, що він би просто так не потонув. Я думаю, що він міг приймати таблетки протягом тижня. Вони сказали, що рецептурних знеболювальних на місці не було, і це мене не дивує, тому що він не залишав лікам валятися. Він був параноїком і викидав їх всі, тому не було жодних доказів", - сказала вона.

Вона також звернула увагу на останній знімок актора в Instagram і на підпис під ним.

"Отже, коли тепла вода вирує навколо тебе, тобі добре? Я Меттмен", - написав Перрі.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Едвардс переконана, що це не просто збіг. Річ у тім, що Перрі часто так називав себе, коли вживав наркотики.

"Меттман з'являвся, коли він був нетверезий і почувався переможеним. Я була поруч, коли він кайфував, і говорила йому, що, можливо, варто припинити вживати, він казав: "Ні, я Меттман", - розповіла акторка.

Жінка зустрічалася з зіркою "Друзів" якраз у той час, коли він регулярно вживав заборонені речовини.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Чоловік вважав за краще в такі моменти перебувати біля води, каже Кетті.

"Він мав справу з водою, коли вживав наркотики. Він завжди хотів бути у басейні або джакузі", - пригадала акторка.

Варто зауважити, що 47-річна Кайті зустрічалася із Меттью у 2006 році, а також працювала його асистенткою у 2011 році і залишалася з ним близькою.