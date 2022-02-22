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Лия Ахеджакова жестко ответила Путину на его слова об Украине: последствия будут тяжелыми

Автор: Марина Настевич

Известная российская актриса Лия Ахеджакова прокомментировала скандальное решение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает ВВС.

Народная артистка России назвала действия Путина подлыми - по ее мнению, последствия будут очень тяжелыми. Ахеджакова считает, что случилось что-то непоправимое.

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, – это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми", - сказала актриса.

Она также добавила, что "когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей - вот это страшно".

Напомним, что в марте 2014 года Лия Ахеджакова высказалась против возможности введения российских войск на территорию Украины, подписала письмо российского "Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений" своим коллегам из Украины, а также выразила свое несогласие с политикой российской власти в Крыму.

Ранее мы писали, что на действия главы Кремля отреагировал российский музыкант Андрей Макаревич, который сравнил Путина с царем.

А также сообщали, что многие украинские звезды осудили действия РФ и призвали поддерживать армию. А вот некоторые наши знаменитости до сих пор игнорируют угрозу вторжения России.

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