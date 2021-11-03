Ливни накроют Украину: каким областям сегодня не повезет с погодой

На востоке ожидаются сильные дожди в ночные часы, а также днем. Ночная температура воздуха составит от +5 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +10 +13 градусов.

В южных областях кратковременные дожди пройдут только в Херсоне, в Одессе и Николаеве мокро будет ночью, а днем – пасмурно, но без осадков. Ночью в регионе от +7 до +9 градусов, в Одессе до +12 градусов. Днем прогреется до +14 +17 градусов. В Крыму пройдет небольшой дождь, ночью +7 +9 градусов, днем +15 +17 градусов.

Пасмурно и дождливо будет на севере Украины и синоптики прогнозируют там снижением температуры воздуха. Ночью в регионе ожидается от +5 до +7 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

В западной части небольшой дождь ожидается только в ночные часы, днем будет сухо и пасмурно. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +7 градусов, днем в большинстве областей ожидается от +10 до +12 градусов.

В центральных областях пройдут дожди, местами сильные. Ночью температура составит от +5 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.

В Киеве 3 ноября синоптики прогнозируют дождь в ночные часы и днем. Температура воздуха в столице ночью составит +5 +7 градусов, днем воздух прогреется до +10 +12 градусов.

Стоит отметить, что уже в четверг погода снова поменяется. Дожди отступят в большинстве областей страны, осадки возможны только на западе. А температура воздуха снова поднимется на 1-2 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 3 ноября