Зливи накриють Україну: яким областям сьогодні не пощастить з погодою

На сході очікуються сильні дощі в нічні години, а також вдень. Нічна температура повітря складе від +5 до + 9 градусів. Вдень повітря прогріється до + 10 + 13 градусів.

У південних областях короткочасні дощі пройдуть тільки в Херсоні, в Одесі та Миколаєві мокро буде вночі, а вдень – похмуро, але без опадів. Вночі в регіоні від + 7 до +9 градусів, в Одесі до + 12 градусів. Вдень прогріється до + 14 + 17 градусів. У Криму пройде невеликий дощ, вночі + 7 +9 градусів, вдень +15 + 17 градусів.

Похмуро і дощитиме на півночі України й синоптики прогнозують там зниженням температури повітря. Вночі в регіоні очікується від + 5 до +7 градусів, вдень від +9 до + 11 градусів.

У західній частині невеликий дощ очікується тільки в нічні години, вдень буде сухо і похмуро. Температура повітря вночі коливатиметься від + 3 до +7 градусів, вдень у більшості областей очікується від +10 до + 12 градусів.

У центральних областях пройдуть дощі, місцями сильні. Вночі температура становитиме від +5 до +8 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до + 13 градусів.

У Києві 3 листопада синоптики прогнозують дощ у нічні години та вдень. Температура повітря в столиці вночі складе + 5 +7 градусів, вдень повітря прогріється до +10 + 12 градусів.

Варто відзначити, що вже в четвер погода знову зміниться. Дощі відступлять у більшості областей країни, опади можливі тільки на заході. А температура повітря знову підніметься на 1-2 градуси.

Карта погоди в Україні на середу, 3 листопада