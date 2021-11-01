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Синоптик рассказала, ждать ли морозы в начале ноября

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 14:11
Синоптик рассказала, ждать ли морозы в начале ноября Фото: погода в Украине в начале ноября будет теплой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Южный ветер принесет на территорию Украины теплую воздушную массу. Во второй половине недели дневная температура поднимется до 18 градусов тепла.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Первая декада ноября начинается с относительно теплой погоды. Морозов мы не ожидаем, разве что на высокогорье Карпат ночью может быть в ближайшие два дня 1-5 градусов мороза. На остальной территории в ближайшие дни 0-7 градусов тепла ночью, а во второй половине недели - даже 5-10 градусов тепла", - сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, в дневные часы ожидается 8-14 градусов тепла. В южной части, а в четверг-пятницу - в южных, западных и северных - 13-18 градусов.

"В четверг-пятницу будет потепление, потому что преобладает на этой неделе южный ветер, который несет теплую воздушную массу", - сообщила Птуха.

В то же время в Украине ожидаются умеренные дожди. Во вторник-среду на погоду будет влиять циклон с юга, а со среды - атмосферный фронт с северо-запада.

"В четверг-пятницу будет преобладать погода без осадков, но будет больше ветра", - добавила синоптик.

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