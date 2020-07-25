Ливни, грозы и пожары: какие регионы Украины пострадают в воскресенье

Погода в Украине 26 июля (фото: canva.com)

Погода в Украине будет жаркой, но только в сухих регионах

Погода в Украине 26 июля отметится высокими показателями тепла и преимущественно солнечной погодой на востоке, юге и в центре страны. При этом в большинстве западных областей ожидаются грозы и ливни со сниженными показателями тепла. Детальный прогноз и предупреждение синоптиков опубликовано на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, средние показатели тепла в Украине в воскресенье достигнут +28… +34 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где термометры покажут +30… +34 градуса тепла. Немного прохладнее – на востоке. Там показатели тепла будут держаться у отметок +30… +32 градусов. На пару градусов прохладнее будет на севере и в центре страны. При этом минимальные показатели ожидаются в западных областях, где синоптики прогнозируют ливневые дожди. Там уровень тепла будет держаться на уровне +24… +29 градусов.

В ночное время по всей Украине прогнозируются похолодания в среднем до +14… +21 градусов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 3-8 м/с по всей Украине.

При этом синоптики уточняют, что небо в течение всего дня будет оставаться ясным с переменной облачностью. Ливневые дожди с грозами пройдут только в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Погода в Украине 26 июля будет аномально жаркой (карта: meteo.gov.ua)

Из-за жары и отсутствия осадков будет сохраняться высокий уровень пожароопасности.

"25-26 июля в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, в Украине объявили штормовое предупреждение.