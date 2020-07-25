В Украине объявили штормовое предупреждение

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют дожди с грозами

Сегодня, 25 июля, на территории западной Украины и в Киеве будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, в ближайший час в Киеве будут наблюдаться дожди и грозы. Такая погода сохранится там в первой половине дня. Кроме того, грозовые дожди днем накроют всю западную Украину (I уровень опасности).

Напомним, сегодня синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти в половине областей страны.

Также во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что 25 июля ожидаются дожди с грозами во всех западных и некоторых центральных областях.