Зливи, грози і пожежі: які регіони України постраждають в неділю

Погода в Україні 26 липня (фото: canva.com)

Погода в Україні буде спекотною, але тільки в сухих регіонах

Погода в Україні 26 липня відзначиться високими показниками тепла і переважно сонячною погодою на сході, півдні та в центрі країни. При цьому в більшості західних областей очікуються грози та зливи зі зниженими показниками тепла. Детальний прогноз і попередження синоптиків опубліковано на сайті Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, середні показники тепла в Україні в неділю досягнуть +28... +34 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, де термометри покажуть +30... +34 градуси тепла. Трохи прохолодніше – на сході. Там показники тепла будуть триматися у позначок +30... +32 градусів. На пару градусів прохолодніше буде на півночі та в центрі країни. При цьому мінімальні показники очікуються в західних областях, де синоптики прогнозують дощі. Там рівень тепла триматиметься на рівні +24... +29 градусів.

В нічний час по всій Україні прогнозуються похолодання в середньому до +14... +21 градусів. Синоптики прогнозують пориви вітру до 3-8 м/с по всій Україні.

При цьому синоптики уточнюють, що небо протягом усього дня буде залишатися ясним з мінливою хмарністю. Зливові дощі з грозами пройдуть лише у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Житомирській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Погода в Україні 26 липня буде аномально спекотною (карта: meteo.gov.ua)

Через спеку та відсутність опадів зберігатиметься високий рівень пожежонебезпеки.

"25-26 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що в Україні оголосили штормове попередження.