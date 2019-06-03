Ливни, град и жара: синоптик шокировала прогнозом погоды (фото)

Погода в Украине на 4 июня (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник будет контрастной

Погода в Украине во вторник, 4 июня, вновь преподнесет не очень приятный сюрприз жителям некоторых областей в виде сильных ливней, порывистого ветра, а кое-где даже града. Об этом предупредила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, во вторник в некоторых областях возможны локальные сильные ливни с грозами или палящее солнце. А кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории страны, кроме Крыма.

Погода в Украине 4 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха будет достаточно высокой. В Центре и на Севере ожидается от +25 до +30 градусов, на Юге и Востоке будет жарко - до +32, а в западных областях температура завтра будет самой низкой - от +22 до +27 градусов.

В Киеве 4 июня также ожидается дождь и гроза. Воздух прогреется до +27... +29 тепла, а во время дождя снизится до +24... +26.

Наталка Диденко рассказала о температуре воды в Днепре и в обоих украинских морях: в Днепре возле Киева 20-21 градус, на черноморском побережье 20-22, а на Азовском море 24-26 градусов.

Погода в Украине 4 июня (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.

Кстати, из-за проливных дождей пострадал и Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.