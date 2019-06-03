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Зливи, град і спека: синоптик шокувала прогнозом погоди (фото)

STYLERЖиття    03.06.2019 - 12:36
Зливи, град і спека: синоптик шокувала прогнозом погоди (фото)
Погода в Україні 4 червня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок буде контрастною

Погода в Україні у вівторок, 4 червня, знову піднесе не надто приємний сюрприз мешканцям деяких областей у вигляді сильних злив, шквального вітру, а подекуди навіть граду. Про це попередила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, у вівторок в деяких областях можливі локальні сильні зливи з грозами або палюче сонце. А короткочасні грозові дощі очікуються по всій території країни, окрім Криму.

Зливи, град і спека: синоптик шокувала прогнозом погоди (фото)

Погода в Україні 4 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря буде досить високою. В Центрі та на Півночі очікується від +25 до +30 градусів, на Півдні та Сході буде спекотно - до +32, а в західних областях температура завтра буде найнижчою - від +22 до +27 градусів.

У Києві 4 червня також очікується дощ та гроза. Повітря прогріється до +27... +29 тепла, а під час дощу знизиться до +24... +26.

Також Наталка Діденко розповіла про температуру води в Дніпрі та в обох українських морях: у Дніпрі поблизу Києва 20-21 градус, на чорноморському узбережжі 20-22, а на Азовському морі 24-26 градусів.

Зливи, град і спека: синоптик шокувала прогнозом погоди (фото)

Погода в Україні 4 червня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

До речі, через проливні дощів постраждав і Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

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