Ливни, град и палящее солнце: какие области Украины пострадают от непогоды

Погода в Украине на выходных 20 и 21 июня раскалит воздух в некоторых областях до максимума, а кое-где вероятны локальные ливни, шквалы и град. Такой прогноз на субботу и воскресенье дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Так, Диденко в Facebook пишет, что в субботу, 20 июня, сухая и жаркая погода будет в восточных областях, а в остальных - высокая вероятность осадков. В этих регионах вероятны локальные сильные грозы с мощными ливнями.

В течение дня в Украине +26+31 градуса. На Востоке жара до +33, а на Западе +24+28 тепла.

В Киеве завтра ожидается кратковременный дождь с грозой, температура +28+30.

В воскресенье, по словам Диденко, будет похожая синоптическая ситуация.

"Немного снизятся градуса на следующей неделе, но чтобы аж очень, вряд ли", - резюмировала она.

Синоптики Украинского гидрометцентра на своих картах показали, где будут дожди и грозы, а где - на небе не будет ни облачка. По их данным, в воскресенье в восточные области придет небольшая облачность, но существенно погода не изменится.

Погода в Украине 20 и 21 июня (фото: meteo.gov.ua)

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