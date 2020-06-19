На видео показали самые красивые уголки Украины, которые стоит увидеть этим летом

Самые живописные уголки Украины (коллаж: РБК-Украина)

Украине есть чем порадовать отечественных туристов этим летом

Летний отпуск для украинцев в этом году оказался под угрозой срыва, по крайней мере, заграница в ближайшей перспективе нам вряд ли светит. Но не стоит забывать, что нашей стране тоже есть что предложить.

Помимо двух морей, которые неизменно являются любимыми направлениями украинцев, в нашей стране есть масса живописных уголков. И на них стоит потратить время и силы. А впечатления - уж точно будут!

"Сейчас главный вопрос у людей, когда они смогут поехать на отдых. Но также надо решить вопрос - куда именно поехать. И пока у будущих туристов есть время выбрать места для отдыха, туристический бизнес должен рассказать людям о себе", - считает Алексей Медведев, эксперт по digital-туризму.

Эксперт посоветовал обратить внимание на Закарпатье. Он говорит, что эта местность остается недооцененной. Горы, реки и натуральные крафтовые продукты, винодельческий край, невероятно свежий воздух и старинные городки ждут здесь туристов.

Но проблема здесь - логистика для массового туриста. Ведь не из всех городов можно добраться на поезде. И хотя там активно строятся дороги для автомобильных туристов - проблема все еще есть, и немалая.

Украинцам в невероятно красивом видео напомнили про самые лучшие места, которые стоит посетить. А когда еще туда вырваться, как не в сложном 2020 году.

Самые красивые уголки Украины (видео: YouTube/ARTUR)

Ранее мы писали, сколько стоит отдых в Одессе летом, и на что придется раскошелиться.

Напомним также, что названы популярные направления для отдыха в Украине.

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Автор: Светлана Мащенко