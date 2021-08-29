Злива з градом і вирвані дерева: у Києві розгулялася негода (відео і фото)

Київ накрила сильна злива вдень 29 серпня, яка хоч і не тривала довго, зате встигла затопити деякі вулиці та площі в різних районах столиці.

Відео та фото раптової "мокрої" стихії зняли кияни, і кадри з'явилися в мережі.

Крім потужного дощу і шквалистого вітру, також у Києві випав великий град. Зокрема, "крижинки" з неба посипалися на правому березі на півночі Києва - в Оболонському і Мінському масивах.

Перед початком негоди, небо над столицею накрили густі темні хмари. Потім швидко посилився вітер, в подекуди пориви навіть зривали захисні сітки на вікнах, розповідають кияни.

Відео: дощ з градом у Києві на Оболоні 29 серпня

Злива "особливо" пройшлася і по лівому березі, і якщо на Позняках і Харківському дощ не затримався і на 10-15 хвилин, то на Лісовому тривав довше, і встиг залити вулиці, а вітер - зігнати перехожих під навіси.

"На Лісовому масиві небо миттєво потемніло, подув шквальний вітер і залив дощ", - описують негоду жителі столиці.

Відео: злива в Києві на Лісовому масиві 29 серпня

Також в пабліках з'явилося відео затоплених вулиць. Так, неабияк підтопило деякі площі недалеко від центру, на Солом'янці та Святошино, на проспекті Перемоги потужний вітер повалив дерево, на Жилянській і Олеся Гончара на проїжджій частині утворилося "озеро", і авто доводиться "плавати", що також викликало труднощі для руху транспорту.

Київ накрила сильна злива 29 серпня (фото: facebook.com / t.me/dtpkievua)

Відео: Київ залило після сильного дощу 29 серпня

Відео: наслідки потужної зливи в Києві 29 серпня

Відео: у Києві підтопило деякі вулиці через зливу 29 серпня

Потрібно сказати, що напередодні негоди, що розгулялася, жителів столиці попередили про погіршення погодної ситуації та грози, був оголошений і рівень небезпеки ("жовтий") - відповідне повідомлення з'явилося на сайті Київської міськради.

Фахівці рекомендували під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Також киянам нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.