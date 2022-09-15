В Литве запретили учебники по русскому языку, в которых Россия представлена привлекательной страной

Министерство образования, науки и спорта Литвы заявило, что в учебнике Россию, которая ведет войну против Украины, описывали как привлекательное демократическое государство и приглашали посетить временно оккупированный Крым.

Что решили

По словам Шюгждінене, школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя.

Также все издатели должны просмотреть все учебники, чтобы подобной информации у них не было.

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе", - сказала Юргита Шюгждинене.

Кроме того, она отметила, что министерство пересмотрит и другие учебники по русскому языку. Она заявила, что тексты, в которых прославляют Россию, являются недопустимыми.

"Тексты, которые прославляют Россию, в контексте жестокой войны являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнула она.