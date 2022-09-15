У Литві заборонили підручники з російської мови, у яких Росію подано привабливою країною

Міністерство освіти, науки та спорту Литви заявило, що в підручнику Росію, яка веде війну проти України, описували як привабливу демократичну державу та запрошували відвідати тимчасово окупований Крим.

Що вирішили

За словами Шюгждінене, школам розіслали інформацію про те, що цей підручник використати не можна.

Також усі видавці повинні переглянути усі підручники, щоб подібної інформації у них не було.

"Ми конкретно домовилися, що видавці протягом двох тижнів переглянуть усі підручники, щоб подібні ситуації, як із підручником з російської мови, не повторилися. Підручник з російської мови вилучено зі списку шкільних посібників, його немає в жодній системі", - сказала Юргіта Шюгждінене.

Крім того, вона зазначила, що міністерство перегляне й інші підручники з російської мови. Вона заявила, що тексти, у яких прославляють Росію, є недопустимими.

"Тексти, які прославляють Росію, в контексті жорстокої війни є абсолютно неприйнятними", - наголосила вона.