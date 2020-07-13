Лицо скучное: в сети высмеяли новое предвыборное видео Михаила Добкина

В социальных сетях волна смеха по поводу нового проморолика Михаила Добкина
В сети появился новый предвыборный ролик бывшего народного депутата и экс-мэра Харькова Михаила Добкина. Он собрался баллотироваться на пост мэра Киева и сделал новый проморолик, который вызвал насмешки в социальных сетях.
Видео было снято под легендарную песню "Як тебе не любити, Києве мій". В кадре появляется Михаил Добкин в образе брутального байкера. Он полностью сменил имидж и побрился на лысо.
Добкин насмешил сеть своим новым предвыборным роликом (Видео: YouTube/УНИАН)
По сюжету ролика он на своем мотоцикле подъезжает к монументу основателям Киева. В песне, которая звучит фоном, переделана одна фраза и звучит "Як тебе не любили, Києве мій". В конце ролика эту фразу под стиль ретро показали на экране.
Ролик быстро разлетелся по социальным сетям и вызвал смех у пользователей и критику.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее мы писали о том, что Добкин рассказал, как выиграет выборы мэра Киева, и рассмешил сеть.
А также рассказывали о том, что Добкин оскандалился заявлением об оккупированном Крыме.