Обличчя сумне: в мережі висміяли нове передвиборче відео Михайла Добкіна

У мережі з'явився новий передвиборчий ролик колишнього народного депутата та ексмера Харкова Михайла Добкіна. Він зібрався балотуватися на посаду мера Києва і зробив новий проморолик, який викликав глузування в соціальних мережах.

Відео було знято під легендарну пісню "Як тебе не любити, Києве мій". В кадрі з'являється Михайло Добкін в образі брутального байкера. Він повністю змінив імідж і поголився налисо.

Добкін насмішив мережу своїм новим передвиборчим роликом (Відео: YouTube/УНІАН)

За сюжетом ролика він на своєму мотоциклі під'їжджає до монументу засновникам Києва. У пісні, яка звучить фоном, перероблена одна фраза і звучить "Як тебе не любили, Києве мій". В кінці ролика цю фразу під стиль ретро показали на екрані.

Ролик швидко розлетівся соціальними мережами та викликав сміх у користувачів і критику.

Мені мама ладанку наділа.

З якою метою цей фарс? Очевидно ж, що і пів відсотка не набере.

І знову нічого про швидкі допомоги! І обличчя нудне. Куди дивиться Геша?

А точно Добкін, а не Мочанов? А то на відео не дуже зрозуміло.

Коли текст настільки по-дебільному написаний, що ти не зважився вимовити в рекламі ні слова.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Добкін розповів, як виграє вибори мера Києва, і розсмішив мережу.

А також розповідали про те, що Добкін осоромився заявою про окупований Крим.