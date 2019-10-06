Жить стало лучше: Добкин оскандалился заявлением об оккупированном Крыме (видео)

Михаил Добкин (фото: УНИАН)

Добкин высказался про Крым после аннексии

Одиозный политик Михаил Добкин считает, что в оккупированном Россией украинском Крыму люди стали лучше жить. Об этом бывший глава Харьковской ОГА (2010-2014) и экс-мэр Харькова (2006–2010), народный детутат 8 созыва заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".

По словам бывшего "регионала", действия нынешней и предыдущей власти не способствовали возвращению захваченного полуострова под юрисдикцию Украины.

"Люди должны захотеть вернуться в Украину. Я пока не вижу, чего им хотеть здесь. У них там не сладко, но, по крайней мере, чуть получше, чем здесь. Уверен. Стабильнее", - заявил Добкин.

На уточняющий вопрос журналистки, в чем же выражается эта "стабильность", нардеп привел следующую аргументацию:

"У нас на сегодняшний момент государство просто болт большой забило на тех людей, которые без государства прожить не могут. А Россия в этом плане, хорошо это или плохо, покупает лояльное настроение своих сограждан путем продуманной и эффективной социальной политики. Она, правда, держиться не на возможности экономики, а на ресурсных возможностях. Но это их дело, им с этим жить", - сказал Добкин.

Михаил Добкин заявил, что в Крыму после оккупации люди стали лучше жить (Фото: скриншот)

Также он добавил, что не посещал Крым с момета аннексии в 2014 году - "как он перестал быть украинским". При этом политик заверил, что на полуострове у него остались друзья и знакомые, с которыми он поддерживает общение. Некоторые приезжают к Добкину в гости.

"И что, они страшно довольны своей жизнью?" - спросила Соколова.

"Но в Украину особо никто не хочет", - заявил нардеп.

Добкин решил привести пример одного своего знакомого бизнесмена, который отсидел в оккупированном Крыму тюремный срок за попытку "договориться" с местной "властью".

"Когда-то премьер-министром Крыма был Джарты. Я с ним очень дружил... Когда он был премьером, мои друзья обратились ко мне с просьбой - у них был неоформленный карьер по добыче песчаника. Говорят, не хотим работать в темную, устали со всеми договариваться, как это все узаконить? Я позвонил Джарты и спросил - ты можешь это кому-то поручить? Если возможно - сделать, если нет - сказать, что не получается. И он им часть узаконил, они все оформили, начали вести легальный бизнес. Но человек же жадный. Они от туда залезли на территорию, которая не была оформлена, и это совпало с моментом, когда Крым перешел под другую юрисдикцию, там появились россияне. Он пытался договориться с россиянами. Этот человек получил 3,5 года. Полтора отсидел, два - условный срок. Он не договорился... Где-то есть лучше, где-то есть хуже, но при этом он не собирается переезжать в Украину", - привел такой пример Добкин.

Пользователи сети крайне возмущенно отреагировали на слова политика в интервью - в комментариях к видео на YouTube звучит маса гневных отзывов.

Место этого жлоба, предателя в тюряге;

"У тебя слишком грустное лицо, тебе никто денег не даст!"(с)

​Янина из-за этого пид**аса погибли тысячи украинцев! Зачем звать этих мра*ей на интервью? Это манкурты;

Почему он еще не в Ростове?

Скрин комментариев

Михаил Добкин заявил, что в Крыму после оккупации люди стали лучше жить (Видео: YouTube / 5 канал)