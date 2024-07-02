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Літо - сезон відкритого взуття. Як позбутися делікатної проблеми на ногах

Фото: Як уникнути грибка на ногах (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Літо - це час відкритого взуття, але разом з цим дуже чаcто на нігтях утворюється грибок.

Як запобігти цій проблемі, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok дерматолога Скота Вальтера.

Що треба знати про грибок на ногах

Доктор Скотт Уолтер, сертифікований дерматолог з Денвера, ділиться двома домашніми способами лікування поширеної проблеми - грибка під нігтями на ногах.

"Спробуйте ці два методи! Але пам’ятайте, що нігті ростуть повільно, тому для завершення лікування потрібно 6-12 місяців", - сказав медик.

Що треба робити?

Він пропонує замочувати ноги в суміші рівних частин оцту, жовтого Listerine і води двічі на тиждень протягом 15 хвилин.

Listerine містить ментол і тимол, які мають протигрибкові властивості. Уолтер віддає перевагу жовтій версії, стверджуючи, що зелений і синій види можуть забруднити вашу ванну.

Також було встановлено, що оцет бореться з деякими видами грибка стопи. Наукових досліджень щодо цих інгредієнтів та грибка на ногах бракує, але є неофіційні повідомлення про їхню ефективність.

Дерматолог Ебігейл Уолдман рекомендує змішати одну частину звичайного або яблучного оцту з трьома частинами теплої води та замочувати пальці ніг на 40 хвилин за раз. Ви можете замінити оцет Listerine.

Уолдман попереджає про підвищений вплив грибків влітку через педикюр або ходьбу босоніж у роздягальнях, спа-центрах або біля басейнів.

"Ноги влітку пітніють та стають вологими, що створює кращі умови для розмноження грибків, дріжджів і плісняви, які природно присутні на вашій шкірі", - пояснив Уолдман.

 

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