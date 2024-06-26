Дерматолог розповів, що категорично не можна робити під час гоління ніг

Інколи люди через поспіх можуть голити ноги по сухій шкірі. Такий метод шкідливий, адже може завдати шкоди шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Що таке сухе гоління

Сухе гоління - це сучасний метод, який дозволяє ефективно видаляти волосся без використання води чи гелю для гоління. Цей метод знайшов своїх прихильників завдяки зручності та швидкості процесу.

Можливо, ви поспішаєте або просто не бажаєте виконувати весь процес.

Перевага сухого гоління полягає в тому, що воно відбувається дуже швидко.

Крім того, це може сильно подразнити шкіру.

Побічні ефекти

Людям з дуже чутливою шкірою слід остерігатися сухого гоління. Також варто уникати, якщо є захворювання такі, як екзема або псоріаз.

Якщо ви пропускаєте змочування шкіри перед голінням, то волосся не встигає розм'якшуватись перед видаленням. Без цього бритва не видаляє волосся так гладко, що може призвести до появи врослого волосся або нерівностей.

Сухе гоління не дає вам такого гладкого гоління, як вологе, що призводить до нерівномірних результатів.

До того, якщо ви поспішно голитеся насухо, то швидше за все, поріжете шкіру, що підвищує ризик інфікування.

Фолікуліт - це захворювання шкіри, спричинене інфекцією, яке може погіршитися під час сухого гоління.

Поради щодо сухого гоління

Іноді сухе гоління є єдиним вибором, коли ви поспішаєте і потрібно швидко видалити небажане волосся. Якщо ви збираєтеся голитися насухо, доктор Брюіс Робінсон пропонує поради, щоб зробити це безпечно: