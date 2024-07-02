Лето - сезон открытой обуви. Как избавиться от деликатной проблемы на ногах

Что нужно знать о грибке на ногах

Доктор Скотт Уолтер, сертифицированный дерматолог из Денвера, делится двумя домашними способами лечения распространtнной проблемы - грибка под ногтями на ногах.

"Попробуйте эти два метода! Но помните, что ногти растут медленно, поэтому для завершения лечения нужно 6-12 месяцев", - сказал медик.

Что нужно делать?

Он предлагает замачивать ноги в смеси равных частей уксуса, желтого Listerine и воды дважды в неделю в течение 15 минут.

Listerine содержит ментол и тимол, обладающие противогрибковыми свойствами. Уолтер предпочитает желтую версию, утверждая, что зеленый и синий виды могут испачкать вашу ванну.

Также было установлено, что уксус сражается с некоторыми видами грибка стопы. Научных исследований этих ингредиентов и грибка на ногах не хватает, но есть неофициальные сообщения об их эффективности.

Дерматолог Эбигейл Уолдман рекомендует смешать одну часть обычного или яблочного уксуса с тремя частями теплой воды и замачивать пальцы ног на 40 минут. Вы можете заменить уксус Listerine.

Уолдман предупреждает о повышенном влиянии грибков летом из-за педикюра или ходьбы босиком в раздевалках, спа-центрах или у бассейнов.

"Ноги летом потеют и становятся влажными, что создает лучшие условия для размножения грибков, дрожжей и плесени, естественно присутствующих на вашей коже", - пояснил Уолдман.