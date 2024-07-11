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Літо набирає обертів. Як пережити "африканську" спеку в Україні: поради лікаря

Четвер 11 липня 2024 09:20
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Літо набирає обертів. Як пережити "африканську" спеку в Україні: поради лікаря Фото: Як пережити сильну спеку в Україні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

В Україні спека, яка прийшла з Африки, набирає обертів. Подекуди температура повітря досягне понад +40 градусів.

Як пережити таку аномальну температуру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Поради - як пережити спеку

Дотримуйтеся питного режиму - споживайте якомога більше питної негазованої води, уникайте солодких газованих напоїв.

Харчуйтеся "легкою" їжею: в раціоні повинні переважати свіжі фрукти, овочі, кисломолочні продукти, каші, молода картопля; м'ясні страви краще обмежити.

Не виходьте на вулицю без нагальної потреби з 12 до 16 години доби.

Обмежте фізичні навантаження, якщо можливо, перенесіть фізичну роботу чи тренування на ранкові або вечірні години.

Надягайте тонкий вільний одяг з натуральних тканин, носіть зручний для вас літній варіант головного убору.

Для охолодження приміщення користуйтеся вентиляторами чи кондиціонерами, проте пам'ятайте: не варто різко охолоджувати температуру в приміщенні! Різкі перепади температури шкідливі для нашого організму.

Приймайте душ декілька разів на день, вода повинна бути трохи нижчою за температуру тіла: 25-30 градусів.

Якщо у вас є серцево-судинні захворювання, контролюйте артеріальний тиск, не забувайте вживати ліки.

Вдень тримайте вікна в оселі зачиненими; приблизно о 8 вечора вікна треба відкрити для провітрювання та охолодження приміщення, спати варто з відчиненим вікном.

Якщо ви вирішили сходити на пляж позасмагати та скупатися, найкраще це зробити після 4-5 години дня.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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