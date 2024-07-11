Літо набирає обертів. Як пережити "африканську" спеку в Україні: поради лікаря

В Україні спека, яка прийшла з Африки, набирає обертів. Подекуди температура повітря досягне понад +40 градусів.

Як пережити таку аномальну температуру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Михайла Цюрака в Instagram .

Поради - як пережити спеку

Дотримуйтеся питного режиму - споживайте якомога більше питної негазованої води, уникайте солодких газованих напоїв.

Харчуйтеся "легкою" їжею: в раціоні повинні переважати свіжі фрукти, овочі, кисломолочні продукти, каші, молода картопля; м'ясні страви краще обмежити.

Не виходьте на вулицю без нагальної потреби з 12 до 16 години доби.

Обмежте фізичні навантаження, якщо можливо, перенесіть фізичну роботу чи тренування на ранкові або вечірні години.

Надягайте тонкий вільний одяг з натуральних тканин, носіть зручний для вас літній варіант головного убору.



Для охолодження приміщення користуйтеся вентиляторами чи кондиціонерами, проте пам'ятайте: не варто різко охолоджувати температуру в приміщенні! Різкі перепади температури шкідливі для нашого організму.

Приймайте душ декілька разів на день, вода повинна бути трохи нижчою за температуру тіла: 25-30 градусів.

Якщо у вас є серцево-судинні захворювання, контролюйте артеріальний тиск, не забувайте вживати ліки.

Вдень тримайте вікна в оселі зачиненими; приблизно о 8 вечора вікна треба відкрити для провітрювання та охолодження приміщення, спати варто з відчиненим вікном.

Якщо ви вирішили сходити на пляж позасмагати та скупатися, найкраще це зробити після 4-5 години дня.