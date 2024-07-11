Лето набирает обороты. Как пережить "африканскую" жару в Украине: советы врача

В Украине жара, пришедшая из Африки, набирает обороты. Кое-где температура воздуха достигнет более +40 градусов.

Как пережить такую аномальную температуру, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Михаила Цюрака в Instagram .

Советы - как пережить жару

Соблюдайте питьевой режим - потребляйте как можно больше питьевой негазированной воды, избегайте сладких газированных напитков.

Питайтесь "легкой" пищей: в рационе должны преобладать свежие фрукты, овощи, кисломолочные продукты, каши, молодой картофель; мясные блюда лучше ограничить.

Не выходите на улицу без необходимости с 12 до 16 часов суток.

Ограничите физические нагрузки, если возможно, перенесите физическую работу или тренировку на утренние или вечерние часы.

Надевайте тонкую свободную одежду из натуральных тканей, носите удобный для вас летний вариант головного убора.



Для охлаждения помещения пользуйтесь вентиляторами или кондиционерами, но помните: не стоит резко охлаждать температуру в помещении! Резкие перепады температуры вредны для нашего организма.

Принимайте душ несколько раз в день, вода должна быть чуть ниже температуры тела: 25-30 градусов.

Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, контролируйте артериальное давление, не забывайте употреблять лекарства.

Днем держите окна в доме закрытыми; примерно в 8 вечера окна нужно открыть для проветривания и охлаждения помещения, спать следует с открытым окном.

Если вы решили сходить на пляж позагорать и искупаться, лучше всего это сделать после 4-5 часов дня.